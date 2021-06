Risikogebiete im Überblick : RKI streicht Reisewarnungen: Urlaub an Mittelmeer und Alpen ohne Hürden

Weltweit warnt das Auswärtige Amt noch bis Juli vor Reisen in rund 200 Länder. Teils gelten strenge Rückreiseregeln. Doch in Europa fallen Hürden für Urlauber weg.

Berlin | Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen streicht die Bundesregierung am Sonntag, 13. Juni, ganz Österreich sowie Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz von der Liste der Risikogebiete. Das teilte das Robert Koch-Institut am Freitag mit. Am 6. Juni hatte das RKI bereits die Italien, Tschechien und weite Teile Österreichs von der Liste der Risik...

