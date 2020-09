Großaufgebot der Polizei : Corona-Demo in Hannover: Reporterin zählt deutlich weniger Teilnehmer als angekündigt

Wegen angekündigter Proteste gegen die staatliche Corona-Politik ist die Polizei mit einem Großaufgebot in Hannover.

12. September 2020, 12:58 Uhr

Hannover | Am Samstagmittag parkten etwa ein Dutzend Polizeiwagen vor dem niedersächsischen Landtag, rund 15 Beamten standen direkt vor der Tür des Parlamentsgebäudes. Auch an anderen Orten der Landeshauptstadt war die Polizei in großer Stärke präsent, darunter auch die Reiterstaffel.

Rund eine halbe Stunde vor Beginn der ersten Kundgebung der Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen hatten sich rund 200 Demonstranten am Waterlooplatz eingefunden. Sie wollen durch die Stadt bis zum Georgsplatz ziehen. Erwartet werden laut Polizei bis zum Abend insgesamt rund 2000 Teilnehmer.

Unsere Reporterin berichtet von vor Ort:





Einige Demonstranten halten sich nicht an die geltenden Hygieneregeln.





Zudem sind mehrere Gegendemonstrationen angemeldet. Die zunächst für 12 Uhr geplante Versammlung der Gruppe „Aufstehen-Gegen-Rassismus“ auf dem Opernplatz sollte später angefangen.