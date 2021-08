Trotz hoher Inzidenzzahlen : Dänemark plant ein Ende aller Corona-Beschränkungen

Die 14-Tage-Inizidenz in Dänemark ist fünfmal so hoch wie in Deutschland – trotzdem sollen alle Corona-Beschränkungen im Herbst aufgehoben werden. Die Maskenpflicht gilt ab Samstag nicht mehr.

Kopenhagen | Wie die "Lübecker Nachrichten" berichten, sollen ab 1. Oktober alle Corona-Beschränkungen in Dänemark aufgehoben werden. Das habe das Parlament mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Erste Lockerungen treten schon deutlich früher ein: Ab Samstag muss man im nördlichsten deutschen Nachbarland keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, selbst wenn man sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.