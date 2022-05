Umfrage des Tages : Comeback nach Corona: Schütteln Sie im Alltag wieder Hände?

Zwei Jahre lang galt der Handschlag während der Corona-Pandemie als verpönt. Auch jetzt wollen nur etwas über ein Drittel der Teilnehmenden wieder die Hand reichen.

Avatar_shz von shz.de

25. Mai 2022, 16:25 Uhr

Flensburg | Händedruck und Volksfeste seien deutsche Leitkultur, das betonte 2017 der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und sorgte für heftige Diskussionen. Dann kam die Corona-Pandemie mitsamt der Maßnahmen und der bedachteren Verhaltensweisen und sorgte dafür, dass beide dieser vermeintlichen Leitsäulen deutscher Kultur zum Teil zum Erliegen kamen.

Veranstalter sorgen sich nun darum, dass etwa Musik-Festivals und der Kulturbetrieb aus noch unerklärten Gründen durch gewachsenes Desinteresse gar nicht mehr in gewohnter Weise auf die Beine kommen.

Beim Händedruck, so haben wir jüngst berichtet, sieht möglicherweise anders aus. Das zeigt ein Versuch in Flensburg, den wir hier auch im Video dokumentiert haben. Die Frage war: Schütteln Sie im Alltag wieder ihrem Gegenüber die Hände? Das möchten wie heute auch von Ihnen in der Umfrage des Tages wissen.

Antworten Sie hier auch ohne Abo, vielen Dank für ihre Stimme.

Ein Zwischenstand am 25. Mai um 16.25 Uhr zeigt: Nur 36 Prozent der Umfrageteilnehmer setzen wieder auf den Händedruck. 31 Prozent wollen nicht wieder Hände schütteln. 33 Prozent geben zu, dass sie es noch nie mochten und nur die Hand geben, wenn es sein muss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ