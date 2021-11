Im Alter von 91 Jahren : „West Side Story“ und „Sweeney Todd“: Broadway-Legende Stephen Sondheim ist tot

Er steht für Klassiker wie die "West Side Story" und "Sweeny Todd": Der Musical-Komponist und Texter Stephen Sondheim ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

New York | Der legendäre Musical-Komponist und Texter Stephen Sondheim ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichtete die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf Sondheims Anwalt. Sondheim galt als Revolutionär des Musicals in den USA. Weltberühmt wurde er unter anderem mit seinen Texten zu "West Side Story" und Werken wie "Company" oder "Sweeney Todd"...

