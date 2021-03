Angriffe auf Beamte : Lage in England spitzt sich zu: Protest gegen Polizeigesetz schlägt in Gewalt um

Rund 3000 Menschen protestierten unter dem Motto "Kill the Bill" gegen die geplante Neufassung eines Polizeigesetzes.

London | Die Randalierer zündeten Einsatzfahrzeuge an, warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Beamte, beschmierten die Wände eines Polizeireviers und versuchten, die Fensterscheiben der Wache einzuschlagen – was am Sonntag in der westenglischen Hafenstadt Bristol als zunächst friedlicher Protest gegen ein neues Polizeigesetz begonnen hatte, schlug am Abend in ...

