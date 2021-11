Nordrhein-Westfalen : Bochumer Lagerhalle bei Großbrand zerstört

Die bittere Bilanz: „Was da drin war, ist kaputt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehr als 17 Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr.

Bochum | Bei einem Großbrand in Bochum direkt neben der Autobahn A 40 ist am Montagabend eine Lagerhalle für hochwertige Baumaschinen zerstört worden. Aufgrund der starken Rauch- und Flammenentwicklung war die A40 in Fahrtrichtung Dortmund am Abend vorübergehend gesperrt worden. Gegen 23.00 Uhr hatte die Polizei die Sperrung wieder aufgehoben. Verletzt wurd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.