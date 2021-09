Rettungsaktion in Bochum : Hund hängt mit Leine in Fahrstuhltür fest – und wird nach oben gerissen

Dramatische Szenen in einem Bochumer Fahrstuhl: Ein Hund wird vor dem Aufzug vergessen als dieser losfährt. Wie die Besitzerin das Tier noch retten konnte.

Bochum | Beim Aufzugfahren in einem Bochumer Bürohaus hat eine Hundebesitzerin übersehen, dass ihr Vierbeiner noch nicht im Fahrstuhl war. Als die Tür schloss und der Aufzug im Keller anfuhr, wurde das Hündchen an der Leine in die Höhe gehievt, wie die Feuerwehr am Montag berichtete. Umfrage: Sind Sie manchmal auch ein vergesslicher Haustierbesitzer? Opin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.