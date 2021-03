Im Großraum Atlanta : Bluttat in den USA: Acht Menschen in Massage-Salons erschossen

Im US-Staat Georgia werden acht Menschen erschossen. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Atlanta | Acht Menschen sind am Dienstag in drei verschiedenen Massage-Salons im südlichen US-Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden. Gut drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta nahm die Polizei einen 21-Jährigen fest, der verdächtigt wird, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein, wie US-Medien unter Berufung auf...

