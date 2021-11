Ermittlungen laufen : Bischof meldet norddeutschen Kinderporno-Fall nach Rom

Der Generalvikar des Bistums Osnabrück, Ulrich Beckwermert, hat sich vor dem Hintergrund des Kinderporno-Verdachts in einer Pfarrei in einem persönlichen Schreiben an die Beschäftigten des Bistums gewandt und die nächsten Schritte erläutert.

Osnabrück | Die Nachricht sei "wie ein Beben" durch das Bistum gegangen, schreibt Beckwermert, der als Generalvikar für Personalangelegenheiten zuständig ist. "Uns alle trifft das auch persönlich, wir sind angefragt in unserer Loyalität zur Institution Kirche, in unseren Glaubensgrundsätzen und in unserem Wunsch und Mühen, Schutzräume für Kinder und Jugendliche z...

