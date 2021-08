In Köln : Bis zu 10 000 Teilnehmer bei CSD-Parade erwartet

Vor zwei Jahren kamen noch rund 1,2 Millionen Menschen zum CSD nach Köln. In diesem Jahr wird die Parade deutlich kleiner ausfallen.

Köln | Auf der Christopher-Street-Day-Parade am Sonntag in Köln werden bis zu 10 000 Teilnehmer erwartet. Das teilten der Veranstalter und die Polizei mit. Rund 100 Gruppen laufen oder fahren bei der Parade für die Rechte etwa von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Trans-Menschen am 29. August mit, wie Cologne-Pride-Sprecher Hugo Winkels am Dienstag sagte....

