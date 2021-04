Noch vor der Bundestagswahl : Boulevard live im Fernsehen: „Bild“ plant eigenen TV-Sender

Die Videostrategie im Internet hatte Axel Springer schon ausgebaut. Nun will "Bild" auch Fernsehen machen.

Berlin | Deutschlands größte Boulevardzeitung "Bild" plant einen eigenen Fernsehsender. Noch vor der Bundestagswahl im Herbst wolle man an den Start gehen, der Sender solle unter der Marke "Bild" unter anderem über Kabel und Satellit empfangbar sein, teilte der Medienkonzern Axel Springer am Montag in Berlin mit. "Bild"-Programmchef wird nach Unternehmensangab...

