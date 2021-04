Einbruch in Bielefeld : Dreister Einbrecher dringt in Arztpraxis ein – und gönnt sich erstmal ein Bier

Am Morgen des Ostermontags überrascht ein Arzt einen biertrinkenden Einbrecher in seiner Praxis in Bielefeld.

Bielefeld | Ein Arzt hat in seiner Praxis in Bielefeld einen Einbrecher überrascht, der ein Bier trank und offenbar Medikamente stehlen wollte. Der Mediziner habe am Ostermontagmorgen gegen sieben Uhr die Praxis betreten und zunächst eine mit Medikamenten gepackte Einkaufstüte vor dem Empfangstresen bemerkt, die ihn irritiert habe, teilte die Polizei mit. Als der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.