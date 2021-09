Nach Hurrikan „Ida“ : Biden besucht Hurrikangebiet - Hilfszusage an Sturm-Opfer

US-Präsident Biden warnt, dass katastrophale Stürme heftiger und häufiger werden. Die zerstörerischen Folgen von Hurrikan „Ida“ nimmt er persönlich in Augenschein und spricht mit Betroffenen.

New Orleans | US-Präsident Joe Biden hat den Leidtragenden des verheerenden Hurrikans „Ida“ bei einem Besuch im Katastrophengebiet im Süden der USA Unterstützung zugesagt. „Ich weiß, dass Sie leiden“, sagte Biden am Freitag in LaPlace bei New Orleans im Bundesstaat Louisiana. „Ich möchte, dass Sie wissen: Wir werden für Sie da sein.“ Bei der Katastrophenhilfe un...

