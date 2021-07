Festnahme im Fall Bianca S. : 26-Jährige lag tot im Nazi-Bunker – Ex-Freund unter Verdacht

Im Fall Bianca S. hat die Polizei einen Tatverdächtigen geschnappt: den Ex-Freund. Die 26-Jährige war zuvor tot in einem Bunker gefunden worden.

Oranienburg | Nach dem Fund einer toten 26-jährigen Frau in einer Bunkeranlage aus der Nazizeit in einem Waldgebiet nördlich von Berlin hat die Polizei in Brandenburg einen Mann festgenommen. Es soll sich bei dem 29-jährigen Oranienburger um den Ex-Freund der Getöteten handeln, wie die dpa am Mittwoch aus Ermittlerkreisen erfuhr. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung ...

