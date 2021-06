Prozess in Minsk : Belarus: Aktivist sticht sich vor Gericht selbst in den Hals

Der belarussische Oppositionelle Stepan Latypow hat in einem im Gerichtssaal versucht, sich das Leben zu nehmen. Die Regierung verschärfte unterdessen die Ausreisebeschränkungen weiter.

Minsk | Bei einem Prozess in Minsk hat sich der Regierungskritiker Stepan Latypau selbst verletzt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP und des "Guardian" fügte sich der belarussische Aktivist schwere Verletzungen am Hals mit einem Stift zu. Die Menschenrechtsorganisation Viasna habe mitgeteilt, dass Latypau in ein Krankenhaus gebracht und dort in ein künst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.