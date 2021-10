Im Alter von 59 Jahren : Bekannt aus „Tatort“: Schauspieler Arved Birnbaum ist tot

Regisseur und Schauspieler Arved Birnbaum, der unter anderem für die TV-Sendung Notruf Hafenkante vor der Kamera stand, ist im Alter von 59 Jahren gestorben.

Köln | Der Fernsehschauspieler Arved Birnbaum ist tot. Er sei am Sonntag im Alter von 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in der Kölner Uniklinik gestorben, sagte seine Frau Sabine Birnbaum am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Aved Birnbaum: Von "Ein Fall für zwei" bis "Lindenstraße" Der gebürtige Lausitzer wurde gern in zwielichtigen Rollen ...

