Zwölf Verletzte bei Bahnunfall : Interregio-Express kollidiert mit Sattelzug

Bei einem Unfall zwischen einem Interregio-Express und einem Sattelzug im Bodenseekreis wurden zwölf Menschen verletzt.

von Maximilian Matthies

15. Oktober 2018, 09:49 Uhr

Sipplingen | Bei einem Zugunglück am Bodensee sind nach ersten Erkenntnissen zwölf Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben rangierte ein Lastwagen am Montagmorgen in Sipplingen (Baden-Württemberg) an einem Bahnübergang und geriet dabei mit seinem Auflieger auf die Gleise.

Ein mit etwa 100 Menschen besetzter Interregio-Express der sogenannten Bodenseegürtelbahn habe nicht mehr rechtzeitig halten können und den Auflieger gerammt. Der Fahrer des Triebwagens, der Lastwagenfahrer sowie zehn Fahrgäste der Bahn seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Bahnstrecke Friedrichshafen-Singen wurde gesperrt. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.