Baden-Württemberg : Möglicherweise Kinder: Zwei Tote nach Feuer in Dachgeschosswohnung

Bei einem Großbrand im Kreis Heilbronn sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Es wird vermutet, dass es sich bei den Opfern um Kinder handelt.

Neuenstadt am Kocher | Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen - dabei könnte es sich um zwei Kinder handeln. Bei dem Feuer wurden zudem drei Bewohner des Gebäudes im Alter von 29, 27 und 8 Jahren schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Bei den Toten könnte es sich laut Polizei um "zwei we...

