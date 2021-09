In Bad Salzuflen : Doppelmord? Mann soll Mutter und Bruder erschossen haben

In der Nähe von Bad Salzuflen hat die Polizei einen 58-jährigen Mann widerstandslos festgenommen. Er soll seine Mutter und seinen Bruder getötet haben.

Bad Salzuflen/Bielefeld | Ein 58-jähriger Mann soll in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) seine Mutter und seinen Bruder getötet haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Sonntag mitteilten, hatten Polizisten die 84-jährige Frau und ihren 63-jährigen Sohn am Samstagabend nach einem Hinweis tot in einem Haus gefunden. Die Leichen wiesen Schussverletzungen auf. D...

