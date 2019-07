Bachelorette 2019 : „Großer Ding Dong“: Bachelorette-Kandidat Yannic über sich selbst

Bachelorette 2019: 20 Männer werben um Gerda, auch Yannic Dammaschk. Hier verrät er, was ihn zum guten Liebhaber macht.

15. Juli 2019, 00:20 Uhr

Berlin | 20 Männer umwerben ab dem 17. Juli 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Mögen Sie Tinder-Dates? Und wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? In unserem Bachelorette-Fragebogen geben sie die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet Yannic Dammaschk (22) aus Aachen:

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?

Das gleiche wie jeder Mann auch: Spaß haben.

Warum RTL und nicht Tinder?

Why not both.

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

„Love Island“ kenne ich nicht.

Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Niemand, weil alle wissen, dass ich sowieso mache, was ich will.

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Ich bin einer der wenigen, dem es egal ist, was andere denken und ob ich unseriös wirken könnte. Somit entstehen real talk und lustige Situationen am laufenden Band.

Mit welchem Blick erobern Sie die Frauen? (Bitte in Form eines Selfies antworten.)





Yannic Dammaschk





Mit der Bachelorette flirten, heißt Batida trinken. Welche guten oder schlechten Seiten bringt Alkohol in Ihnen zum Vorschein?

Keine, weil ich Alkohol nicht trinken werde und Leute meistens nervig finde, wenn sie betrunken sind. Hypothetisch gesehen, würde ich genauso vorlaut sein wie nüchtern.

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Keine. In Zukunft jedoch ...

Falls die Gerda Lewis Sie zum Homedate einlädt, muss auch Ihre Familie vor die Kamera. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie davon erfahren haben?

Glücklich, denn meine Mutter ist wie ich: abenteuerlustig und offen für alles.

Was ist das Romantischste, das Sie in Ihrem ganzen Leben gemacht haben?

Sex in der Sauna. Spaß beiseite, ich bin 40 Minuten mit dem Zug zu einem Mädchen gefahren, nur um ihr persönlich zu sagen, dass es mir leid tut. Hat nichts genutzt. Eine Woche später hatte sie einen Neuen :D

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Ehrlich, verständnisvoll, großer Ding Dong.

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Ich sag offen, was ich denke.

Und was Ihre weiblichste?

Ich liebe es zu kuscheln.

Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel? (Bitte kurz begründen.)

Ich kenne ich alle nicht. Grundsätzlich langweiligen mich aber Leute ohne besonderes Talent oder Charakter.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

14,5k, da ich stark polarisiere und aus der Masse herausrage wird sich die Zahl denke ich mindestens verdoppeln.

Waren Sie vorher schon mal im Fernsehen?

Nein, nur Youtube.





So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Yannic Dammaschk

Yannic ist eine Erscheinung: Mit 1,97 Meter Körpergröße und stolzen 127 kg Lebendgewicht ist der stattliche Bodybuilder nicht zu übersehen und nimmt auch mit seiner extrovertierten Art jeden Raum für sich ein. Mit lauter Stimme und einem frechen Spruch auf den Lippen ist der 22-Jährige für Späße jeglicher Art zu haben und weiß: "Mich fuckt nichts ab!"

Geboren ist Yannic in Berlin, aufgewachsen in Biberach und sein Studium hat ihn vor kurzem nach Aachen verschlagen. Seit seinem 18. Lebensjahr trainiert der Student für Luft- und Raumfahrttechnik seinen Körper intensiv und nimmt an Wettkämpfen im Bodybuilding teil. "Nur weil du viel Sport machst und deinen Körper intensiv trainierst, bist du ja kein Vollidiot, der nichts von Mathe und Physik weiß!? Für mich ist Bodybuilding wie Meditation …" Daneben ist Yannic seit einem Dreivierteljahr als Influencer auf Instagram aktiv und schreibt Ernährungs- und Trainingspläne für interessierte Sportler.

Mit der Liebe hat es beim selbstbewussten Hünen bisher nicht geklappt und das möchte er jetzt ändern: Yannic wünscht sich, endlich seine Prinzessin kennenzulernen. Konkurrenz ist dabei kein Problem für ihn. Die Bachelorette soll die anderen Männer ruhig daten – Yannic ist sich sicher, dass sie sich am Ende für ihn entscheidet.

