Bachelor 2021 : Mimi stürzt, Esther mutiert, Niko schwitzt: Was bringt Folge 2?

Bereits zum elften Mal darf bei RTL ein Junggeselle in der Show "Bachelor" vor einem großen Publikum seine große Liebe suchen. Zum ersten Mal wurde die Kuppel-Sendung im November 2003 ausgestrahlt. Ab Anfang dieses Jahres reißen sich die Kandidatinnen um den 30-jährigen Niko Griesert. TV-Start der Staffel war am 20. Januar 2021.

Normalerweise reisen der Bachelor und "um die 20 Frauen", wie es auf der Internetseite von RTL heißt, für die Reality-Show an einen paradiesischen Ort, um dort zu flirten und sich näher zu kommen. Doch coronabedingt finden die Dates – einzeln oder in der Gruppe – bei der nächsten Staffel in Deutschland statt, hatte RTL bereits angekündigt. In mehreren Runden lernt der Junggeselle die Damen, die während der Sendung gemeinsam in einer Villa wohnen, unter anderem bei teils intimen Gesprächen näher kennen. Am Ende jeder Sendung muss der Bachelor entscheiden, wem er eine Chance geben möchte. Mindestens eine Kandidatin scheidet jeweils aus.

Als Zeichen für ein Weiterkommen dienen rote Rosen. Diese überreicht der alleinstehende Mann den Frauen – doch diese können das Geschenk auch ablehnen. Wer keine Rose bekommt oder will, muss die Koffer packen und nach Hause fahren. Wer im Finale die letzte Rose erhält, ist die Siegerin der Show und geht mit dem Bachelor häufig eine Beziehung ein. Nur so viel: Bei allen der bislang zehn Bachelors hielt die Beziehung zur Auserwählten in der Sendung nicht lange und ging in die Brüche.