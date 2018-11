Staatsmedien: Fünf Tote : Auto rast in China vor Grundschule in Schülergruppe

Schockierende Kameraaufnahmen zeigen den Vorfall. Es soll mehrere Tote und Verletzte geben.

von Lorena Dreusicke

22. November 2018, 10:03 Uhr

Huludao | Im Nordosten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Schülern vor einer Grundschule gerast. Fünf Kinder seien getötet und 18 verletzt worden, berichteten die Staatsmedien am Donnerstag.

Die Schüler überquerten gerade die Straße vor der Schule in Huludao in der Provinz Liaoning, als das Auto in die Gruppe raste und die Schüler erfasste, wie auf Bildern in chinesischen Staatsmedien zu sehen war. Demnach sei der Fahrer festgenommen worden. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.