Unfall : Auto rast in Autobahn-Tankstelle - Fahrer stirbt

An der A 5 kracht ein Auto in eine Tankstelle. Innerhalb weniger Sekunden steht die Anlage in Brand. Der Fahrer stirbt - und es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Weiterstadt | Auf der Autobahn 5 von Darmstadt nach Frankfurt ist am Montagmorgen ein Auto in eine Tankstelle gerast und hat ein gefährliches Großfeuer ausgelöst. Nur die Geistesgegenwart eines Kassierers verhinderte eine mögliche Katastrophe an der Raststätte Gräfenhausen Ost im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Fahrer des W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.