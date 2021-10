Unfälle : Auto mit fünf jungen Leuten verunglückt - drei Tote

Schrecklicher Unfall in Schleswig-Holstein: Fünf junge Menschen schleudern mit ihrem Kleinwagen gegen einen Baum. Nur zwei von ihnen überleben - mit schwersten Verletzungen.

Brunsbüttel | Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Schleswig-Holstein verbrannt. Ein Kleinwagen mit fünf jungen Menschen war am Samstagmorgen auf der Bundesstraße 5 bei Brunsbüttel gegen einen Baum gefahren. Das Auto ging nach Angaben der Polizei in Flammen auf, drei Insassen auf der Rückbank starben. Der 19 Jahre alte Fahrer und ein 18-jähriger Beifahrer ...

