Vierjähriges Mädchen : Australische Polizei entdeckt wochenlang verschwundenes Kind

Es ist der Horror aller Eltern: Als sie morgens im Familienzelt aufwachen, ist die Tochter verschwunden. In Westaustralien ging diese Geschichte nun gut aus - die Polizei hat die Vierjährige gefunden.

Macleod | Rund zweieinhalb Wochen nach seinem mysteriösen Verschwinden von einem Campingplatz in Westaustralien hat die Polizei ein vierjähriges Mädchen wohlbehalten wieder entdeckt. Cleo Smith wurde von der Polizei aus einem verschlossenen Haus in der Stadt Carnarvon befreit, wie der stellvertretende Kommissar Col Blanch am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ...

