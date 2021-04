Aussteiger will neues Leben : „Dieses Land sieht mich nur noch von hinten“: Koch wandert von Chemnitz nach Skandinavien

Rund 1000 Kilometer liegen zwischen Chemnitz und Norwegen. Genau diese Strecke will ein Mann zu Fuß absolvieren – wieso?

Gräfenhainichen/Chemnitz | Zu Fuß nach Norwegen: Michael Rott aus Chemnitz will in Skandinavien ein neues Leben beginnen. Doch ist er dazu nicht ins Auto oder Flugzeug gestiegen, sondern vor zwei Wochen einfach losgelaufen. 10 bis 20 Kilometer schaffe er im Schnitt pro Tag, sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. So ist er inzwischen bis in die Dübener Heide in Sachs...

