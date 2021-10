Schonung verordnet : Auf ärztlichen Rat: Queen sagt Reise nach Nordirland ab

Die englische Königin Elisabeth II. wollte eigentlich für zwei Tage nach Nordirland reisen, doch Ärzte rieten ihr von der Reise ab.

London | Queen Elizabeth II. hat aus gesundheitlichen Gründen eine geplante Reise nach Nordirland abgesagt. "Die Queen hat den medizinischen Rat, sich die nächsten Tage auszuruhen, widerwillig angenommen", hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung des Buckingham-Palastes. Die 95 Jahre alte Monarchin sei guter Dinge, aber enttäuscht, dass sie ihre Termine in Nord...

