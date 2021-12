Kriminalität : Anschlag auf Energie-Manager: Verdächtiger festgenommen

Im März 2018 passten vermummte Unbekannte in Haan bei Düsseldorf den Manager Bernhard Günther ab, um ihm Säure über den Kopf zu schütten. Nun haben die Ermittler offenbar einen Durchbruch erzielt.

Haan | Topmanager Bernhard Günther war joggen und hatte danach noch frische Brötchen geholt, als es passierte: Etwa 200 Meter vor seiner Haustür lauerten zwei Unbekannte dem damals 51-Jährigen in einer Grünanlage auf und schütteten ihm hochkonzentrierte Säure über den Kopf. Günther wurde an jenem Sonntagmorgen des 4. März 2018 mit schweren Verätzungen in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.