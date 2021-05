Vorfall in Amsterdam : Mann sticht wahllos auf Passanten ein: Vier Verletzte und ein Toter

Fünf Menschen sind in Amsterdam durch Messerstiche schwer verletzt worden. Eines der Opfer starb.

Amsterdam | Ein möglicherweise verwirrter Mann hat in Amsterdam am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt - eines der Opfer starb noch am Tatort. Die Polizei nahm einen 29-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann sei zuvor nicht polizeibekannt gewesen, teilten die Ermittler am Samstag mit. Zeugen hatten nach Polizeiangaben ausge...

