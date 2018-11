Vorfall bei Koblenz : Aggression auf der Autobahn: Beifahrer wirft mit Mettbrötchen

Ein Autofahrer hat erst ein anderes Auto rücksichtslos geschnitten, dann warf der Beifahrer etwas aus dem Fenster.

von dpa

14. November 2018, 07:57 Uhr

Bendorf | Mitten auf der Autobahn ist ein Autofahrer in Rheinland-Pfalz bei Koblenz am Montagabend mit einem Mettbrötchen beworfen worden. Der 21-Jährige war mit seinem Wagen auf der Autobahn 48 unterwegs, als er von einem anderen Auto geschnitten wurde, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Beim darauffolgenden Überholversuch bewarf ihn der Beifahrer des schneidenden Wagens mit einem Gegenstand und beleidigte ihn obendrein mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Beide Parteien fuhren anschließend zur Polizei.

Eine Spurensuche habe ergeben, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Mettbrötchen gehandelt habe. "Ob auch Zwiebeln dabei waren, konnte nicht mehr festgestellt werden", gab die Polizei weiterhin bekannt. Den Mettwerfer erwartet nun ein Strafverfahren.