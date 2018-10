Foto des Tages : Affe hält Baby wie in "König der Löwen"

Einer Fotografin ist zufällig ein Schnappschuss der besonderen Art gelungen. Dabei hält ein Affe ein Baby wie Rafiki in "Der König der Löwen".

von Tobias Bosse

20. Oktober 2018, 21:33 Uhr

Hamburg | Jeder dürfte mindestens einmal in seinem Leben "König der Löwen" gesehen haben. Und wenn nicht, dann zumindest die legendäre Szene, in der Rafiki den neugeborenen Simba in die Höhe reckt und dazu Elton Johns Song "The circle of Life" erklingt. Nun wurde diese von Disney illsutrierte Szene augenscheinlich von Affen nachgeahmt.





Die Fotografin Dafna Ben Nun befand sich in Zimbabwe, um mehr über die regionalen Wildtiere zu erfahren. Dabei bewies sie ein unglaublich gutes Timing, indem sie diesen Moment, der wie die legendäre Szene aus dem Disney-Film wirkt, bezeugen durfte, den Auslöser ihrer Kamera dabei betätigte und dieses Foto schoss.

Nachdem sie sich dem Motiv ihres Fotos Gewahr wurde, war Dafna Ben Nun überglücklich. Sie sagte dazu: "Ich konnte es nicht glauben, als ich einen Pavian sah, der ein Baby genauso hielt, wie Rafiki Simba in der der König der Löwen. Es hat sich nur um den Bruchteil einer Sekunde gehandelt, aber es war faszinierend zu beobachten."