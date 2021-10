Ungewöhnliche Not-Operation : Heftige Schmerzen: Ärzte finden ein Kilo Nägel und Schrauben in Magen

Immer wieder entdecken Mediziner Fremdkörper im Körper ihrer Patienten. Aber die Ausmaße eine Patienten in Litauen, hat die Ärzte überrascht. Der Mann nahm fast einen Monat lang Schrauben und Nägel zu sich.

Vilnius | Ärzte in Litauen haben einem Patienten mehr als ein Kilogramm Nägel und Schrauben aus dem Magen entfernt. Wie das Krankenhaus in Klaipeda am Freitag berichtete, war der Mann mit heftigen Magenschmerzen eingeliefert worden. Ein Röntgenbild begab, dass er zahlreiche Metallstücke von bis zu zehn Zentimeter Länge im Bauch hatte. Den Medizinern sagte er, e...

