Gina-Lisa Lohfink mit dabei : "Adam sucht Eva" mit Promis aus DSDS und Dschungelcamp

Bei "Adam sucht Eva" verkuppelt RTL Laien und Promis. Die Kandidaten stammen aus DSDS, "Love Island" und Dschungelcamp.

von Daniel Benedict

09. Oktober 2018, 16:13 Uhr

Berlin/Tikehau | Am Samstag, 3. November, startet RTL die fünfte Staffel der Nackt-Dating-Show "Adam sucht Eva". Wie in den vergangenen Jahren mischt der Sender dabei TV-Profis und Laien; die Zahl der Promis sinkt allerdings.





Nur noch drei Promi-Kandidaten

Dschungelcamperin Gina-Lisa Lohfink, "DSDS"- Kandidatin Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky, der Sieger der ersten "Love Island"-Staffel: Das sind die drei RTL-Stars, die bei "Adam sucht Eva" nackt flirten. Mit ihnen lassen zehn unbekannte Kandidaten die Hüllen fallen. RTL senkt damit die Zahl der Teilnehmer überhaupt, aber auch die der Prominenten. In der dritten Staffel hatten sieben von 18 Kandidaten eine mediale Vorgeschichte, in der vierten waren es neun von 23 Adams und Evas. Statt zuletzt sieben Folgen umfasst die aktuelle Staffel nur noch fünf Episoden.

MG RTL D





Online first: Alle Episoden sofort bei "TV now"

Neu ist auch, dass RTL die gesamte Staffel schon zum Auftakt in seiner Mediathek freischaltet. Im linearen Fernsehen wird "Adam sucht Eva" immer samstags zu sehen sein. (Die Auftaktfolge läuft um 22.30 Uhr, danach werden die Sendezeiten variiert.) Auf tvnow.de kann man "Adam sucht Eva" dagegen schon zum Sendestart am Stück gucken: Bingewatching für Voyeure. RTL arbeitet an einer Stärkung seiner digitalen Plattform; erst vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass "TV now" gemeinsam mit dem Mutterunternehmen die Kuppelshow "Temptation Island" produzieren lässt.

MG RTL D