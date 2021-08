Corona-Pandemie : Fünf Prominente, die sich gegen eine Impfung entschieden haben

Michael Wendler, Xavier Naidoo, Eva Hermann: Diese Promis sind bekannt für ihre extremen Ansichten und ihre "Querdenker"-Meinungen. Doch gibt noch weitere Prominente, die sich vorerst nicht impfen lassen wollen.

Berlin | Die Impfbereitschaft ist in den letzten Wochen oftmals diskutiert worden. In Deutschland, so das Robert-Koch-Institut, gebe es eine Impfbereitschaft von 88 Prozent. Doch einige Menschen zögern noch. So sagte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) heute der Bild gegenüber, dass er seine Kinder nicht gegen Corona impfen lassen möchte. Doch ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.