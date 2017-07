Serien-Champion Joey Chestnut : 72 Hotdogs in zehn Minuten: Wettesser bricht eigenen Rekord

vergrößern 1 von 1 Foto: Bebeto Matthews 1 von 1

Deutlich hinter Chestnut platzierte sich Carmen Cincotti, der in derselben Zeit immerhin 62 Hotdogs verschlang. Der Wettbewerb wurde erstmals im Jahr 1916 abgehalten, mittlerweile richtet das Schnellrestaurant «Nathan's Famous» es jährlich zum Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli aus.

«Es ist ein großartiges Ereignis», sagte der sichtlich erschöpfte Chestnut, nachdem er den an einen Siegergürtel bei Boxkämpfen erinnernden «Mustard Belt» (Senf-Gürtel) in den Händen hielt. Ganz zufrieden war er mit seinem Ergebnis aber nicht: «Ich wurde deutlich langsamer. Ich habe geschwitzt wie ein verrückter Hund.» Sollte er nächstes Jahr wieder antreten, wolle er seinen Rekord noch einmal brechen. Zuvor hatte er vorausgesagt, in zehn Minuten bis zu 90 Hotdogs essen zu können.

Essens-Wettbewerbe werden in den USA immer beliebter. Dabei stopfen die Konkurrenten unter Zeitdruck etwa Hähnchenflügel, Hamburger, Tacos, Donuts und Kuchen in sich hinein. Vor dem Hotdog-Wettessen in New York trainieren sich die Teilnehmer darauf, ihre Mägen auf das Zwei- bis Dreifache der normalen Größe zu dehnen.

Anfang April war eine 20 Jahre alte Studentin aus New Jersey bei einem Pfannkuchen-Wettessen erstickt. Am selben Tag erstickte ein 42-Jähriger in Denver (Colorado) bei einem Donut-Wettessen.

Hotdog-Wettbewerb bei Nathan's Famous

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 20:09 Uhr