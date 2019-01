Hamburg : 70-Jähriger kurz nach Banküberfall festgenommen

Ein bewaffneter 70-Jähriger soll im Hamburger Stadtviertel St. Georg eine Bank überfallen haben - und ist kurz darauf festgenommen worden.

von dpa

11. Januar 2019, 08:10 Uhr

Der Mann habe mit seiner Beute auf einem Fahrrad, das er wohl auch in die Filiale mitgenommen habe, fliehen wollen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums in der Nacht zu Freitag. Der Senior habe bei dem Überfall am Donnerstagabend drei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert. Zeugen informierten die Polizei, die wegen eines Einsatzes in der Nähe war.

Als der mutmaßliche Dieb auf sein Rad steigen wollte, konnten ihn die Beamten festnehmen. «Er war sichtlich überrascht», sagte der Sprecher.