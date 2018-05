ESC-Quiz : 62 Jahre Eurovision Song Contest: 18 Fragen rund um den Wettbewerb

Wie gut ist Ihr Wissen über den ESC? Bei einem Quiz können Sie das herausfinden und vielleicht noch etwas dazulernen.

von Finn-Ole Schröder

10. Mai 2018, 11:28 Uhr

Am Samstag ist das Finale des 63. Eurovision Song Contests in Portugal. Erstmals fand der Musik-Wettbewerb im Jahr 1956 in der Schweiz statt. Der ESC, oder wie er damals hieß: „Grand Prix“, wurde in dem Jahr sogar zweimal ausgetragen. Hätten Sie das gewusst?

Weitere kuriose Fakten über den Contest erfahren Sie in einem Quiz rund um den Wettbewerb. Testen Sie Ihr Wissen – Wie viele Fragen können Sie richtig beantworten?