Bombe aus dem Weltkrieg : 500-Kilo-Blindgänger in Frankfurt unschädlich gemacht

In Frankfurt am Main ist am Morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. «Der gesamte Einsatz verlief nach Plan», sagte eine Sprecherin der Polizei. Feuerwehr und Polizei brachten zuvor rund 2500 Menschen in Sicherheit.

Der 500-Kilo-Blindgänger war bei Bauarbeiten am Freitag im Stadtteil Schwanheim gefunden worden. Auch drei Hotels seien von der Räumung betroffen gewesen, hieß es. Auf einem Messegelände wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet, die Menschen wurden von einer Hilfsorganisation versorgt.

Die A5 war zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz gesperrt. Die ersten Anwohner kehrten gegen 4.30 Uhr in ihre Wohnungen zurück. «Toll, dass alle so gut mitgemacht haben», sagte die Sprecherin nach dem Ende des Einsatzes.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 08:42 Uhr