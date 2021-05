Jubiläum : 50 Jahre neue Schwulenbewegung

Vor 50 Jahren feierte der Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ seine Uraufführung. Seitdem ist viel passiert. Hat sich die Schwulenbewegung totgesiegt?

Berlin | Zwei Jahre nach queeren Aufständen in der New Yorker Christopher Street erwachte Deutschlands Schwulenbewegung wieder: Rosa von Praunheims Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ feierte vor gut 50 Jahren bei der Berlinale seine Uraufführung. Danach gründeten sich viele Homosexuelleninitiativen in der Bundes...

