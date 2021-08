Prozess : 45-Jähriger gesteht sexuellen Missbrauch von Kindern

In mehr als 400 Fällen soll er sich des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht haben. Jetzt hat ein 45-jähriger Mann ein Teilgeständnis abgelegt.

Ulm | Ein 45 Jahre alter Mann hat in einem Prozess um hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern ein Teilgeständnis abgelegt. Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Ulm am Montag gab der Mann zu, dass sich wiederholt seine Halbschwester und vier Freundinnen des Mädchens in seiner Wohnung aufgehalten hätten und dabei ganz oder teilweise unbekleidet ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.