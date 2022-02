Panorama : 32-Jähriger stirbt nach Aufprall mit Auto an Baum

Ein 32 Jahre alter Mann ist im Kreis Kleve mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Unfall habe sich am Donnerstagnachmittag ereignet, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann sei in der Nähe von Weeze aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und offenbar mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Wagen gegen den Baum gestoßen. „Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann tödliche Verletzungen“, hieß es in der Polizeimitteilung. Laut Feuerwehr waren Trümmerteile durch die Wucht des Aufpralls noch weit auf dem angrenzen Feld verstreut.

