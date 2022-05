Feste : 31. Matjestage: Shantys, Schiffe und jede Menge Hering

In Emden dreht sich am langen Himmelfahrtswochenende alles um den Matjes. Dutzende Traditionsschiffe, Shantychöre und rund 150 000 Besucherinnen und Besucher werden zu dem maritimen Traditionsfest in Ostfriesland erwartet. Auch aus Hannover hat sich Besuch angekündigt.

Mit den Emder Matjestagen steht nach zwei Jahren coronabedingter Pause das erste größere Volksfest in Ostfriesland an. Von diesem Donnerstag an werden bis Sonntag insgesamt rund 150.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, darunter auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, wie der Arbeitskreis Emder Matjestage mitteilte. Bei der 31. Auflage d...

