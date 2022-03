Notfälle : 2021 ertranken mindestens 299 Menschen beim Baden

So wenige tödliche Badeunfälle gab es schon lange nicht mehr wie im vergangenen Jahr. Doch Experten warnen: Immer weniger Kinder lernen sicheres schwimmen.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so wenige Menschen bei Badeunfällen ertrunken wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Mindestens 299 Menschen ertranken - rund 20 Prozent weniger als 2020, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. „Damit haben wir für das Jahr 2021 den niedrigsten Stand seit 2000 verzeichnet, al...

