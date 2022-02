Panorama : 18-Jähriger bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Leer schwer verletzt worden. Der junge Mann war mit einem weiteren Motorradfahrer am Mittwochabend unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache sei ihm sein Motorrad-Kumpane mit seiner Maschine hinten aufgefahren, sodass das Opfer stürzte und sich schwer verletzte. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der andere Motorradfahrer - ebenfalls 18 Jahre alt - blieb demnach unverletzt. An beiden Motorrädern sei ein leichter Sachschaden entstanden.

