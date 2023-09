Delfin in Travemünde, das nächste Kapitel. Der Meeressäuger sei bereits am Mittwoch in der Trave gesehen worden, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Donnerstag.

Auch am Donnerstagvormittag sei er munter in der Trave geschwommen und habe dabei die delfintypischen Luftsprünge gemacht. Auch auf Facebook gibt es Videos, die das Tier beim Springen zeigen. Zudem veröffentlichten die „Lübecker Nachrichten“ Fotos von dem Delfin, die am 13. und 14. September entstanden sein sollen.

Delfin „Delle“ erfreute Touristen bereits im April

Bereits Ende April war ein Delfin in Travemünde gesichtet worden. Es handelte sich dabei um ein Tier, das zuvor im dänischen Svendborg gelebt hatte und dort „Delle“ getauft worden war.

Der Delfin verschwand dann nach etwa zwei Wochen und tauchte in Warnemünde wieder auf. Der Däne Jesper Andersen hat ihn auf Fotos als „Delle“ erkannt. Andersen kennt den Delfin sehr gut, denn er hat in Svendborg viel Zeit mit dem Großen Tümmler verbracht – und sogar ein Buch über das Tier geschrieben.

Was dafür spricht, dass „Delle“ zurück ist

Ob es sich bei dem erneuten tierischen Besucher wieder um „Delle“ oder um einen Artgenossen handelt, war laut Wasserschutzpolizei noch nicht klar. Allerdings zeigen die Fotos in den „Lübecker Nachrichten“, dass das Tier Flecken auf der Haut hat. Damit könnte es sich um „Delle“ handeln, denn dieser leidet an einer Hautkrankheit.

Im Frühjahr hatte der Delfin zahlreiche Schaulustige angelockt. Nun ist die Faszination wohl nicht mehr ganz so groß. „Wenn er seine Luftsprünge vollführt, bleiben die Passanten natürlich stehen und zücken ihre Handys“, sagte der Sprecher. „Aber die Völkerwanderung, wie wir sie im Mai hatten, ist bislang ausgeblieben.“

Mit Material der dpa