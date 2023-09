Bei mehreren toten Robben an der dänischen Ostseeküste sind Vogelgrippe-Viren nachgewiesen worden. Das teilte das dänische Gesundheitsinstitut Statens Serum Institut (SSI) am Montag mit. Die verendeten Robben waren Ende August an einem Strand im Süden der dänischen Ostseeinsel Seeland (Sjælland) gefunden worden.

Dort hätten auch viele tote Schwäne gelegen, berichtete das SSI. Nun sei bei mehreren der Robben und bei einem der Schwäne ein Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Es sei zwar nicht das erste Mal, dass die Vogelgrippe bei Säugetieren nachgewiesen worden sei. Doch es sei noch immer ein seltenes Phänomen, hieß es.