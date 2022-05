Ukraine-Krieg : Ölembargo gegen Russland: EU entgeht knapp einer Blamage

Die EU hat ihr sechstes Sanktionspaket gegen Russland geschnürt, darunter ein abgespecktes Ölembargo. Ein schnelles Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine rückt damit leider nicht näher.

Mit dem Ölembargo light als Teil eines sechsten Sanktionspaketes, das die EU nun gegen Russland verhängen will, hat die Gemeinschaft ihre gemeinsame Linie angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wahren können. Mit dem Kompromiss nach wochenlangem Streit vor allem mit Ungarn ist die Union knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Dabei d...

