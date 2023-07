Nach ersten Erkenntnissen der Küstenwache soll das Feuer auf dem Frachter vor Ameland in der Nacht in einem elektrischen Auto entstanden sein. Foto: afp/NETHERLANDS-FIRE-TRANSPORT up-down up-down Deutscher Schlepper im Einsatz Großfeuer auf Frachter vor Ameland: Sorge vor Ölunfall an deutscher Küste Von dpa | 26.07.2023, 07:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Vor Ameland ist in der Nacht auf einem Frachtschiff mit 3000 Fahrzeugen an Bord ein Feuer ausgebrochen. Lösch- und Bergungsschiffe sind seit Stunden im Einsatz. Angesichts der Lage steigt auch an der deutschen Nordseeküste die Sorge vor einer drohenden Ölkatastrophe.