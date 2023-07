Der Frachter „Fremantle Highway“ ist in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Das Feuer ist auch Stunden später noch nicht unter Kontrolle. Foto: dpa/Coast Guard Netherlands up-down up-down Drohende Katastrophe in Nordsee Brennender Frachter vor Ameland: Funkverkehr gibt Hinweis auf Brandursache Von dpa | 26.07.2023, 07:59 Uhr | Update vor 20 Min.

In der Nordsee vor Ameland ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer auf einem Frachtschiff ausgebrochen. Geladen hat es über 3000 Fahrzeuge – darunter auch E-Autos. Der Funkverkehr lässt auf die Brandursache und die dramatischen Szenen an Bord schließen.